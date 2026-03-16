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16.03.2026 06:31:29
Media Research Institute,Inc Registered mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal
Media Research Institute,Inc Registered präsentierte am 13.03.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.01.2026 beendeten Jahresviertel.
Das EPS wurde auf 327,88 JPY beziffert. Ein Jahr zuvor waren 325,08 JPY je Aktie erzielt worden.
Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 1,08 Milliarden JPY – ein Plus von 8,56 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Media Research Institute,Inc Registered 999,1 Millionen JPY erwirtschaftet hatte.
Redaktion finanzen.at
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