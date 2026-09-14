Media Research Institute,Inc Registered präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Media Research Institute,Inc Registered stellte am 11.09.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.07.2026 abgelaufenen Quartal vor.

In Sachen EPS wurde ein Verlust von 108,42 JPY je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Media Research Institute,Inc Registered -23,520 JPY je Aktie generiert.

In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 167,9 Millionen JPY – eine Minderung von 9,49 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 185,5 Millionen JPY eingefahren.

Das EPS für das Gesamtjahr wurde auf 126,38 JPY beziffert. Im Vorjahr hatten 177,01 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Im Vergleich zum Vorjahr hat Media Research Institute,Inc Registered in dem jüngst abgelaufenen Geschäftsjahr eine Umsatzsteigerung von 6,30 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 1,63 Milliarden JPY im Vergleich zu 1,54 Milliarden JPY im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at