Media Research Institute,Inc Registered präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Media Research Institute,Inc Registered hat am 12.12.2025 die Bücher zum am 31.10.2025 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf 58,72 JPY beziffert. Im Vorjahresviertel waren -52,010 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 167,7 Millionen JPY vermeldet – das entspricht einem Plus von 2,55 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 163,5 Millionen JPY in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at