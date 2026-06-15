Media Research Institute,Inc Registered: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

Media Research Institute,Inc Registered hat am 12.06.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Das EPS lag bei -34,36 JPY. Ein Jahr zuvor waren -72,540 JPY je Aktie erzielt worden.

Media Research Institute,Inc Registered hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 213,4 Millionen JPY abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 13,13 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 188,6 Millionen JPY erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at