|
15.06.2026 06:31:29
Media Research Institute,Inc Registered: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht
Media Research Institute,Inc Registered hat am 12.06.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.
Das EPS lag bei -34,36 JPY. Ein Jahr zuvor waren -72,540 JPY je Aktie erzielt worden.
Media Research Institute,Inc Registered hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 213,4 Millionen JPY abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 13,13 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 188,6 Millionen JPY erwirtschaftet worden waren.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!