Media Sentiment legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Media Sentiment lud am 13.11.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2026 endete.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 133,33 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 0,1 Millionen USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 0,1 Millionen USD ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at