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14.08.2026 06:31:29
Media Sentiment stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor
Media Sentiment hat am 12.08.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.
Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Media Sentiment im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 66,67 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 0,1 Millionen USD. Im Vorjahresviertel waren 0,0 Millionen USD in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
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