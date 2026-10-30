MediaAlpha A: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

MediaAlpha A hat am 28.10.2026 die Bilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,46 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,260 USD erwirtschaftet worden.

Auf der Umsatzseite hat MediaAlpha A im vergangenen Quartal 376,0 Millionen USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 22,66 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte MediaAlpha A 306,5 Millionen USD umsetzen können.

Redaktion finanzen.at