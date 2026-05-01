MediaAlpha A legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

MediaAlpha A hat am 29.04.2026 die Bücher zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,21 USD beziffert, während im Vorjahresquartal -0,040 USD je Aktie in den Büchern standen.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat MediaAlpha A im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 17,29 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 310,0 Millionen USD. Im Vorjahresviertel waren 264,3 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at