MediaAlpha A legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

MediaAlpha A hat am 29.07.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

MediaAlpha A hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,65 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -0,330 USD je Aktie gewesen.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 25,94 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 316,9 Millionen USD, während im Vorjahreszeitraum 251,6 Millionen USD ausgewiesen worden waren.

Redaktion finanzen.at