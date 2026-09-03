MediaAlpha CFO Pat Thompson Steps Down, Tigran Sinanyan To Succeed, Announces Updated Q3 Outlook

(RTTNews) - Thursday, MediaAlpha, Inc. (MAX) announced that Chief Financial Officer Pat Thompson will step down from the position, effective October 1, 2026. He will be succeeded by Tigran Sinanyan, the company's Senior Vice President of Finance, on the same date.

After stepping down from the role, Thompson will continue as a consultant to the company through February 2027 to ensure a smooth transition.

Concurrently, the company updated its outlook for the third quarter of 2026. It now expects revenue, contribution, and adjusted EBITDA to be at or above the top end of the previously disclosed guidance ranges included in its second-quarter earnings release.

MAX was trading at $12.60, up 0.56 percent on the NYSE.