MediaAlph a Aktie
WKN DE: A2QFUP / ISIN: US58450V1044
|
03.09.2026 15:33:25
MediaAlpha CFO Pat Thompson Steps Down, Tigran Sinanyan To Succeed, Announces Updated Q3 Outlook
(RTTNews) - Thursday, MediaAlpha, Inc. (MAX) announced that Chief Financial Officer Pat Thompson will step down from the position, effective October 1, 2026. He will be succeeded by Tigran Sinanyan, the company's Senior Vice President of Finance, on the same date.
After stepping down from the role, Thompson will continue as a consultant to the company through February 2027 to ensure a smooth transition.
Concurrently, the company updated its outlook for the third quarter of 2026. It now expects revenue, contribution, and adjusted EBITDA to be at or above the top end of the previously disclosed guidance ranges included in its second-quarter earnings release.
MAX was trading at $12.60, up 0.56 percent on the NYSE.
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu MediaAlpha Inc Registered Shs -A-
|
28.07.26
|Ausblick: MediaAlpha A öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
|
14.07.26
|Erste Schätzungen: MediaAlpha A stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor (finanzen.net)
|
28.04.26
|Ausblick: MediaAlpha A legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor (finanzen.net)
Analysen zu MediaAlpha Inc Registered Shs -A-
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|MediaAlpha Inc Registered Shs -A-
|12,22
|-2,47%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX geht stärker in den Feierabend -- DAX letztlich im Plus - 26.000er-Marke zurückerobert -- Wall Street freundlich -- Asiens Börsen zum Handelsende gespalten
Der heimische Markt präsentierte sich am Donnerstag mit Gewinnen. Der deutsche Leitindex legte ebenfalls zu. An der Wall Street wurden Gewinne gemacht. An den Märkten in Asien ging es am Donnerstag in unterschiedliche Richtungen.