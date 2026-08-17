Mediaco A: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

Mediaco A hat am 14.08.2026 die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf 0,10 USD beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,110 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 34,0 Millionen USD – ein Plus von 8,70 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Mediaco A 31,3 Millionen USD erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at