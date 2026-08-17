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17.08.2026 06:31:29
Mediaco A: Das sind die jüngsten Quartalszahlen
Mediaco A hat am 14.08.2026 die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.
Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf 0,10 USD beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,110 USD je Aktie in den Büchern gestanden.
Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 34,0 Millionen USD – ein Plus von 8,70 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Mediaco A 31,3 Millionen USD erwirtschaftet hatte.
Redaktion finanzen.at
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