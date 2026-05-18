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18.05.2026 06:31:29
Mediaco A hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen
Mediaco A hat am 15.05.2026 die Bücher zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.
Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0,11 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Mediaco A ein EPS von -0,120 USD in den Büchern gestanden.
Auf der Umsatzseite standen 31,4 Millionen USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 28,0 Millionen USD umgesetzt.
Redaktion finanzen.at
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