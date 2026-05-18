Mediaco A hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

Mediaco A hat am 15.05.2026 die Bücher zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0,11 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Mediaco A ein EPS von -0,120 USD in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite standen 31,4 Millionen USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 28,0 Millionen USD umgesetzt.

Redaktion finanzen.at