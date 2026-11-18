Mediaco A hat am 16.11.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Mediaco A hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von 0,11 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -0,220 USD je Aktie gewesen.

Umsatzseitig standen 28,6 Millionen USD in den Büchern – ein Minus von 19,21 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Mediaco A 35,4 Millionen USD erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at