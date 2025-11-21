Mediaco A zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Mediaco A hat am 19.11.2025 die Bilanz zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Mediaco A vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von 0,22 USD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 0,640 USD je Aktie erwirtschaftet.

Auf der Umsatzseite hat Mediaco A im vergangenen Quartal 35,4 Millionen USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 18,55 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Mediaco A 29,9 Millionen USD umsetzen können.

Redaktion finanzen.at