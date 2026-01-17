Mediacom Communications Aktie
WKN DE: 931980 / ISIN: US58446K1051
|
17.01.2026 05:36:01
Mediacom Communications Founder And CEO Rocco Commisso Passes Away At Age 76
(RTTNews) - Mediacom Communications announced the passing of Rocco B. Commisso, the company's founder, chairman, and chief executive officer, at the age of 76.
Commisso founded Mediacom in 1995 to acquire and reinvigorate cable systems in the nation's underserved smaller communities. In 2000, he directed a successful initial public offering for Mediacom, paving the way for the company's dramatic growth into the nation's 5th largest cable television provider, offering high-speed data, video, phone, and mobile services to over 3 million households and businesses in 22 states. He took the company private in 2011, and now Mediacom is wholly owned by the Commisso family.
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Mediacom Communications Corp.
|Keine Nachrichten verfügbar.
Analysen zu Mediacom Communications Corp.
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerWenig Bewegung zum Wochenausklang: US-Börsen schließen knapp unter Nulllinie -- ATX letztlich stabil -- DAX geht schwächer ins Wochenende -- Asiens Börsen schlussendlich in Rot
Der heimische Aktienmarkt kam nicht recht vom Fleck, während der Leitindex Verluste verzeichnete. Die Wall Street tendierte vor dem Wochenende minimal nach unten. An den Börsen in Fernost ging es abwärts.