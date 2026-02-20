Mediaone Global Entertainment: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

Mediaone Global Entertainment hat am 18.02.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 31.12.2025 endete.

Das EPS wurde auf einen Verlust von 0,75 INR je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren 0,050 INR je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 43,33 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 9,2 Millionen INR. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 16,2 Millionen INR umgesetzt.

Redaktion finanzen.at