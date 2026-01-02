|
Mediaone Global Entertainment stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor
Mediaone Global Entertainment hat am 31.12.2025 das Zahlenwerk zum am 30.09.2025 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.
Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 0,32 INR vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren 0,300 INR erwirtschaftet worden.
