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09.10.2026 06:31:28
Mediaone Global Entertainment stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor
Mediaone Global Entertainment hat am 08.10.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.
Mediaone Global Entertainment vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von 0,27 INR. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0,440 INR je Aktie erwirtschaftet.
Redaktion finanzen.at
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