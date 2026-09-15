MediaTek Incorporation Aktie
WKN: 764514 / ISIN: TW0002454006
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15.09.2026 09:30:00
Mediatek Dimensity 9600 Pro: 2-nm-Prozessor mit All-Big-Core-CPU und zwei NPUs
Mediateks Dimensity 9600 Pro nutzt acht große CPU-Kerne und eine Dual-NPU für lokale KI-Anwendungen.
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