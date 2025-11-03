|
MediaTek gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt
MediaTek stellte am 31.10.2025 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal vor.
In Sachen EPS wurden 15,84 TWD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte MediaTek 15,94 TWD je Aktie eingenommen.
Der Umsatz lag bei 142,10 Milliarden TWD – das entspricht einem Zuwachs von 7,80 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 131,81 Milliarden TWD erwirtschaftet worden.
Analysten hatten einen Gewinn je Aktie von 15,33 TWD prognostiziert, während der Umsatz bei 139,42 Milliarden TWD erwartet worden war.
