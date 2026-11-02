MediaTek hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

MediaTek hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 30.10.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.09.2026 abgelaufen war.

Der Gewinn je Aktie lag bei 17,50 TWD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 15,84 TWD je Aktie vermeldet.

Auf der Umsatzseite hat MediaTek im vergangenen Quartal 168,06 Milliarden TWD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 18,27 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte MediaTek 142,10 Milliarden TWD umsetzen können.

Analysten hatten für das Quartal mit einem Gewinn je Aktie von 16,63 TWD sowie einem Umsatz von 164,89 Milliarden TWD gerechnet.

Redaktion finanzen.at