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03.08.2026 06:31:29
MediaTek: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um
MediaTek hat am 31.07.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.06.2026 abgelaufen war.
Der Gewinn je Aktie belief sich auf 15,28 TWD. Im Vorjahresviertel hatte MediaTek 17,50 TWD je Aktie erwirtschaftet.
Im abgelaufenen Quartal hat MediaTek 152,18 Milliarden TWD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 1,21 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 150,37 Milliarden TWD erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.at
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