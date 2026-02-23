23.02.2026 06:31:29

Medica Sur SAB de CV (B) vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

Medica Sur SAB de CV (B) hat am 20.02.2026 das Zahlenwerk zum am 31.12.2025 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Das EPS wurde mit 1,30 MXN ausgewiesen. Das entspricht genau dem Gewinn je Aktie von 1,30 MXN, der im Vorjahr erwirtschaftet wurde.

Auf der Umsatzseite hat Medica Sur SAB de CV (B) im vergangenen Quartal 1,22 Milliarden MXN verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 8,03 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Medica Sur SAB de CV (B) 1,13 Milliarden MXN umsetzen können.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 5,00 MXN für das Gesamtjahr präsentiert. Im Vorjahr hatten 4,28 MXN je Aktie in den Büchern gestanden.

Im abgelaufenen Geschäftsjahr hat Medica Sur SAB de CV (B) 4,79 Milliarden MXN umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 8,77 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Damals waren 4,40 Milliarden MXN erwirtschaftet worden.

