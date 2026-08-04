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04.08.2026 17:30:06
Medicaid Urges States to Increase Autism Therapy Oversight
The program’s spending on the therapy has quintupled since 2021, far outstripping the growth in diagnoses and raising concerns about overprescribing and fraud.Weiter zum vollständigen Artikel bei New York Times
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