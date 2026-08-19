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19.08.2026 06:31:29
Medical Care Technologies vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal
Medical Care Technologies präsentierte in der am 17.08.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.06.2026 endete.
Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 0,2 Millionen USD – das entspricht einem Minus von 33,33 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 0,3 Millionen USD in den Büchern gestanden hatten.
Redaktion finanzen.at
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