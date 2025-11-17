|
Medical Data Vision: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel
Medical Data Vision hat am 14.11.2025 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.09.2025 endete.
Das EPS wurde auf 1,73 JPY beziffert. Im Vorjahresquartal hatten -5,970 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.
Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 20,08 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 1,62 Milliarden JPY ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 1,35 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.
