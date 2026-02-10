10.02.2026 06:31:29

Medical Data Vision zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Medical Data Vision hat am 09.02.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 31.12.2025 abgelaufen war.

Es stand ein EPS von 5,53 JPY je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Medical Data Vision noch ein Gewinn pro Aktie von -12,520 JPY in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite hat Medical Data Vision im vergangenen Quartal 1,89 Milliarden JPY verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 6,06 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Medical Data Vision 1,78 Milliarden JPY umsetzen können.

Das Ergebnis je Aktie lag im Gesamtjahr bei 6,99 JPY, nach -20,730 JPY im Vorjahresvergleich.

Im Vergleich zum Vorjahr hat Medical Data Vision in dem jüngst abgelaufenen Geschäftsjahr eine Umsatzsteigerung von 10,70 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 6,54 Milliarden JPY im Vergleich zu 5,91 Milliarden JPY im Vorjahr.

Die Erwartungen der Analysten für das abgelaufene Gesamtjahr hatten bei einem Gewinn von 7,10 JPY je Aktie gelegen. Die Umsatzschätzung für das Gesamtjahr hatten sie auf 6,86 Milliarden JPY beziffert.

