Time Aktie
WKN DE: A11312 / ISIN: US8872281048
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24.06.2026 21:12:55
Medical Hedge Fund Sells 281,000 Shares of Enliven Theapeutics. Is it Time to Sell ELVN?
Medical and biotech-focused hedge fund Orbimed Advisors reported a notable sale in Enliven Therapeutics Inc (NASDAQ:ELVN).The clinical-stage biotech is advancing cancer therapies recently annolunced promising data on a leukemia drug it is developing. Orbimed owns more than 10% of the company but recently lightened its stake.The asset manager reported the sale of 281,408 shares of common stock for approximately $12.67 million, according to an SEC Form 4 filing.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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