Medical Ikkou präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Medical Ikkou hat am 06.04.2026 die Bücher zum am 28.02.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Der Gewinn je Aktie lag bei 87,16 JPY. Im Vorjahresviertel waren 35,58 JPY je Aktie erzielt worden.

Medical Ikkou hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 14,11 Milliarden JPY abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 6,09 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 13,30 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren.

Für das Gesamtjahr stand ein EPS von 338,73 JPY je Aktie in den Büchern. Im Jahr zuvor hatte bei Medical Ikkou ein Gewinn pro Aktie von 301,35 JPY in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 13,62 Prozent gegenüber dem im Vorjahr erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 48,39 Milliarden JPY generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Jahresumsatz mit 54,98 Milliarden JPY ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at