12.10.2026 06:31:29

Medical Ikkou stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Medical Ikkou hat am 09.10.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.08.2026 – vorgestellt.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 56,44 JPY gegenüber 60,74 JPY im Vorjahresquartal.

Auf der Umsatzseite hat Medical Ikkou im vergangenen Quartal 14,06 Milliarden JPY verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 4,06 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Medical Ikkou 13,51 Milliarden JPY umsetzen können.

Redaktion finanzen.at

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