13.07.2026 06:31:29

Medical Ikkou vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

Medical Ikkou hat am 10.07.2026 das Zahlenwerk zum am 31.05.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Medical Ikkou hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 169,33 JPY je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 116,49 JPY je Aktie gewesen.

Umsatzseitig wurden 14,19 Milliarden JPY vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Medical Ikkou 13,42 Milliarden JPY umgesetzt.

Redaktion finanzen.at

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