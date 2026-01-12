Medical Ikkou veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

Medical Ikkou hat am 09.01.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.11.2025 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 74,34 JPY präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Medical Ikkou ein EPS von 77,03 JPY je Aktie vermeldet.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 12,14 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 12,42 Milliarden JPY generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 13,93 Milliarden JPY ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at