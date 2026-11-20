Medical Marijuana präsentierte am 18.11.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel.

Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 21,33 Prozent auf 2,4 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 3,0 Millionen USD gelegen.

Redaktion finanzen.at