Medical Marijuana veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

Medical Marijuana hat am 18.08.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Mit einem Umsatz von 2,3 Millionen USD, gegenüber 2,7 Millionen USD im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 12,69 Prozent präsentiert.

Redaktion finanzen.at