Medical Net Communications: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

Medical Net Communications lud am 15.10.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 31.08.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Dabei wurde ein Verlust je Aktie von 4,67 JPY ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren 2,40 JPY je Aktie erwirtschaftet worden.

Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 0,49 Prozent zurück. Hier wurden 1,55 Milliarden JPY gegenüber 1,56 Milliarden JPY im Vorjahreszeitraum generiert.

Redaktion finanzen.at