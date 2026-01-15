Medical Net Communications gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Medical Net Communications hat am 14.01.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.11.2025 endete.

In Sachen EPS wurden 7,52 JPY je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Medical Net Communications 2,03 JPY je Aktie eingenommen.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 14,06 Prozent auf 1,77 Milliarden JPY. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 1,55 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at