17.07.2026 06:31:29

Medical Net Communications zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Medical Net Communications lud am 15.07.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 31.05.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 1,31 JPY präsentiert. Im Vorjahr hatten 8,83 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Medical Net Communications in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 7,63 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 1,78 Milliarden JPY im Vergleich zu 1,66 Milliarden JPY im Vorjahresquartal.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 14,96 JPY für das Gesamtjahr präsentiert. Im Vorjahr hatten -7,640 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Das vergangene Geschäftsjahr hat Medical Net Communications mit einem Umsatz von insgesamt 6,73 Milliarden JPY abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahr, in dem 6,07 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren, um 10,79 Prozent gesteigert.

Redaktion finanzen.at

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