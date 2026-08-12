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12.08.2026 06:31:29
Medical Properties Trust hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt
Medical Properties Trust lud am 10.08.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2026 endete.
Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 0,01 USD vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -0,160 USD erwirtschaftet worden.
Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 7,87 Prozent auf 259,3 Millionen USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 240,4 Millionen USD erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.at
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