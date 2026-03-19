Medical Properties Aktie
WKN: 874768 / ISIN: US58461M1018
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19.03.2026 16:14:58
Medical Properties Trust Stock Falls After Bear Cave Report Flags Tenant, Liquidity Risks
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