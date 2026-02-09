MEDICAL SYSTEM NETWORK: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

MEDICAL SYSTEM NETWORK lud am 06.02.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Der Gewinn je Aktie lag bei 19,08 JPY. Im Vorjahresviertel waren 42,36 JPY je Aktie erzielt worden.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat MEDICAL SYSTEM NETWORK in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 8,36 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 34,82 Milliarden JPY im Vergleich zu 32,13 Milliarden JPY im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.at