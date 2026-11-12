MEDICAL SYSTEM NETWORK: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

MEDICAL SYSTEM NETWORK hat am 10.11.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.09.2026 abgelaufen war.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 6,25 JPY präsentiert. Im Vorjahr hatten 12,79 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

MEDICAL SYSTEM NETWORK hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 33,74 Milliarden JPY abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 2,98 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 32,76 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at