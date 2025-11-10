MEDICAL SYSTEM NETWORK: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

MEDICAL SYSTEM NETWORK hat am 07.11.2025 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2025 – vorgestellt.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 12,79 JPY beziffert. Im Vorjahresquartal waren 1,23 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz wurden 32,76 Milliarden JPY gegenüber 30,34 Milliarden JPY im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at