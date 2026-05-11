MEDICAL SYSTEM NETWORK stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

MEDICAL SYSTEM NETWORK äußerte sich am 08.05.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.03.2026 abgelaufenen Quartals.

Das EPS wurde auf 2,08 JPY beziffert. Ein Jahr zuvor waren -6,250 JPY je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 33,51 Milliarden JPY vermeldet – das entspricht einem Plus von 9,87 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 30,50 Milliarden JPY in den Büchern standen.

Das EPS belief sich im Gesamtjahr auf 36,64 JPY gegenüber 43,20 JPY je Aktie im Vorjahr.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 8,01 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 132,19 Milliarden JPY ausgewiesen. Im Vorjahr waren 122,39 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at