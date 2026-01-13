|
Medicale informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse
Medicale hat am 12.01.2026 die Bücher zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal geöffnet.
Der Verlust je Aktie lag im Gesamtjahr bei 0,010 USD. Im Vorjahr waren ebenfalls -0,010 USD je Anteilsschein in den Büchern gestanden.
