Medicalgorithmics hat am 26.11.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2026 – vorgestellt.

Medicalgorithmics vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von 0,24 PLN. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0,410 PLN je Aktie erwirtschaftet.

Beim Umsatz wurden 11,0 Millionen PLN gegenüber 7,2 Millionen PLN im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at