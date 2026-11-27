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27.11.2026 06:31:29
Medicalgorithmics verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel
Medicalgorithmics hat am 26.11.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2026 – vorgestellt.
Medicalgorithmics vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von 0,24 PLN. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0,410 PLN je Aktie erwirtschaftet.
Beim Umsatz wurden 11,0 Millionen PLN gegenüber 7,2 Millionen PLN im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.
Redaktion finanzen.at
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