17.11.2025 06:31:29
Medicamen Biotech: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal
Medicamen Biotech hat am 14.11.2025 die Bilanz zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal präsentiert.
In Sachen EPS wurden 1,56 INR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Medicamen Biotech 0,710 INR je Aktie eingenommen.
Medicamen Biotech hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 471,7 Millionen INR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 5,42 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 447,4 Millionen INR erwirtschaftet worden waren.
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
