Medicamen Biotech: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

Medicamen Biotech hat am 14.11.2025 die Bilanz zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal präsentiert.

In Sachen EPS wurden 1,56 INR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Medicamen Biotech 0,710 INR je Aktie eingenommen.

Medicamen Biotech hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 471,7 Millionen INR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 5,42 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 447,4 Millionen INR erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at