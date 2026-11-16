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16.11.2026 06:31:29
Medicamen Biotech: Das sind die jüngsten Quartalszahlen
Medicamen Biotech hat am 13.11.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.
In Sachen EPS wurden 3,04 INR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Medicamen Biotech 1,56 INR je Aktie eingenommen.
Der Umsatz lag bei 548,3 Millionen INR – das entspricht einem Zuwachs von 16,25 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 471,7 Millionen INR erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.at
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