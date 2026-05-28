Medicamen Biotech gewährte Anlegern Blick in die Bücher

Medicamen Biotech gab am 27.05.2026 die Zahlen für das am 31.03.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 3,28 INR eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 1,47 INR je Aktie erzielt worden.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Medicamen Biotech im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 104,80 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 606,5 Millionen INR. Im Vorjahresviertel waren 296,1 Millionen INR in den Büchern gestanden.

Für das Gesamtjahr stand ein EPS von 7,22 INR je Aktie in den Büchern. Im Jahr zuvor hatte bei Medicamen Biotech ein Gewinn pro Aktie von 5,16 INR in den Büchern gestanden.

Gegenüber dem Vorjahr hat Medicamen Biotech im abgelaufenen Geschäftsjahr eine Umsatzsteigerung von 21,67 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 1,98 Milliarden INR. Im Vorjahr waren 1,63 Milliarden INR in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at