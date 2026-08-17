Medicamen Biotech gewährte Anlegern Blick in die Bücher

Medicamen Biotech äußerte sich am 14.08.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals.

Der Gewinn je Aktie lag bei 1,36 INR. Im Vorjahresviertel waren 1,18 INR je Aktie erzielt worden.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 11,27 Prozent auf 479,0 Millionen INR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 430,5 Millionen INR erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at