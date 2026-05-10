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WKN DE: HERE22 / ISIN: NET000HERE22
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10.05.2026 15:00:00
Medicare Advantage Is Tempting at 65. Here Is Why I Am Choosing Not to Enroll.
As you approach age 65, you need to think about Medicare and what choices you will make when you enroll in the health insurance program. You can sign up for Medicare during a certain seven-month period: the month in which you turn 65, and the three months before and after it. Don't be late, because the penalty for missing the deadline can be severe.I'm occasionally asked what I plan to do when I enroll in Medicare -- and my answer has actually changed over time.Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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